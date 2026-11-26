Площадь жилья на одного жителя Арктики решили увеличить до 38 кв. метров

Tекст: Валерия Городецкая

Документ предусматривает поэтапное повышение уровня жизни северян. Ожидается, что к 2030 году этот показатель увеличится на 30%, а еще через шесть лет достигнет целевой отметки в 60%, передает ТАСС.

Стратегия также предполагает значительное увеличение обеспеченности жителей макрорегиона жильем. К 2030 году на одного человека должно приходиться в среднем 33 кв. метра, а к 2035 году общая площадь жилых помещений вырастет до 38 кв. метров.

Кроме того, план развития предусматривает реализацию мастер-планов и программ социально-экономического развития российских поселков на архипелаге Шпицберген. Отдельное внимание уделено рынку труда: уровень безработицы в Арктической зоне планируется снизить до 2,6% к 2030 году и зафиксировать на отметке не более 2% к 2035 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг населенные пункты Арктической зоны запланировали обеспечить современными услугами связи к 2036 году.

В сентябре Совет безопасности России утвердил долгосрочную стратегию развития макрорегиона до 2050 года.