Путин призвал ограничить полномочия агентов искусственного интеллекта

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства подчеркнул необходимость определить шаги, которые системы искусственного интеллекта не могут выполнять без контроля человека, сообщается на сайте Кремля.

«Надо иметь в виду – нам сегодня тоже об этом специалисты говорили – что они становятся все более умными и более хитрыми и обходят, пытаются даже обойти определенные запреты», – заявил Путин.

Российский лидер предложил сформировать механизмы заключения и исполнения сделок с помощью искусственного интеллекта. На случай ошибочных действий нейросетей президент призвал настроить инструменты страхования ответственности разработчиков и сервисов.

Кроме того, глава государства указал на необходимость разработки правовых норм для мультиагентных систем. По его словам, в таких алгоритмах один агент выполняет роль руководителя, распределяя задачи между цифровыми исполнителями, что позволяет создавать целые компании из одного сотрудника.

Путин поручил представителям цифровых платформ, банковского сообщества, Альянса искусственного интеллекта и деловых объединений договориться о правилах игры и предложить правительству своевременные решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил предусмотреть в мобильных операционных системах возможность выбора моделей искусственного интеллекта.

Российский лидер заявил о совместных планах Москвы и Астаны продвигать развитие таких технологий на международных площадках.

Глава государства назвал рост автономности алгоритмов одной из ключевых тенденций развития отрасли.