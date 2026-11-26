ВОЗ: В секторе Газа более 500 человек заболели менингитом

Tекст: Валерия Городецкая

«В Газе наблюдается рост числа инфекционных заболеваний. Нам известно о более чем 533 случаях заболевания менингитом, четыре из которых закончились летальным исходом», – приводит РИА «Новости» заявление организации.

В ВОЗ указали, что пострадали преимущественно дети в возрасте до одного года. По данным министерства здравоохранения Газы, с начала 2026 года зарегистрировано 15 смертей от менингита.

Как заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, менее половины техники для сбора твердых бытовых отходов в анклаве исправна. Количество водовозов сократилось с 500 до 150 единиц, а опреснительные установки работают не на полную мощность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минздрав палестинского анклава сообщил о первой в сезоне смерти девятимесячного младенца от сильного переохлаждения в секторе Газа.

В июне жители Газы столкнулись с нашествием крыс из-за остающихся под обломками тел погибших.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения оценила в 1,4 млн человек ежегодную смертность из-за нехватки чистой воды и гигиены.