В Грузии заявили о гордости за национальный флаг в России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы гордимся, когда флаг Грузии реет в любой стране мира, и будем, конечно, гордиться, если он будет реять в России», – сказал он журналистам в четверг.

«Россия должна определиться, каких отношений она хочет с Грузией, – сказал глава высшего законодательного органа. – С нашей стороны добрососедству и хорошим отношениям мешает только «оккупация» Россией территорий Грузии».

По словам Папуашвили, диалог в формате «Галузин – Зурабашвили» продолжится и «важна его прозрачность».

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсурдными» претензии России к санкционированным ею грузинским винным компаниям по участию в финансировании Украины и поддержал продолжение диалога с Россией, допустив проведение встреч поочередно в Москве и Тбилиси.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель премьер-министра Грузии по России Георгий Зурабашвили рассказал о несбывшихся ожиданиях Тбилиси на встрече в Минске.

В воскресенье заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил о готовности двух стран к поэтапному налаживанию связей.