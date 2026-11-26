«Для всех операционных систем, которые действуют в России на мобильных устройствах, нужно предусмотреть так называемое окно выбора: то есть у гражданина будет не единственное предустановленное приложение с искусственным интеллектом, причём только зарубежное, а он сможет выбирать, какой моделью или ИИ-агентом, в том числе отечественных компаний, воспользоваться», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.
Эту инициативу президент обозначил вторым пунктом программы поддержки отечественных моделей. Первым он назвал расширение оцифровки достоверных данных для их обучения, обратившись к органам власти всех уровней, учреждениям науки, искусства и культуры. «Это вопрос не только технологической самостоятельности страны, но и суверенитета нашего мышления, наших ценностей», – подчеркнул глава государства.
Путин призвал деятелей культуры, науки и искусства тесно сотрудничать со специалистами по ИИ. По его словам, результаты их труда являются достоянием народа, а участие в развитии новых технологий необходимо для сохранения российской идентичности и ценностных ориентиров. «Ни в коем случае не позвольте никому размыть эти ценности. Вы должны тесно работать со всеми институтами и инструментами искусственного интеллекта», – сказал президент.
Третьим направлением Путин назвал создание экономической основы для инвестиций в суверенный ИИ через его ускоренное и повсеместное внедрение. «Прошу правительство предложить дополнительные решения, в том числе на законодательном уровне, а компании, органы власти должны обеспечить постоянную обратную связь с отечественными разработчиками с тем, чтобы наращивать качество и возможности суверенных моделей», – заявил он.
Четвертое направление – расширение использования искусственного интеллекта в науке и при реализации национальных проектов технологического лидерства. Это должно ускорить поиск научных гипотез и переход к прикладным технологиям. «В том числе с помощью агентных систем нужно формировать в полном смысле слова цифровые конструкторские бюро и научные лаборатории и на их основе создавать принципиально новые продукты. Такие подходы уже отработаны, нужно быстрее внедрять их в науку и производство», – подчеркнул Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал рост автономности искусственного интеллекта одной из ключевых тенденций развития технологии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников развивать передовые технологии совместно с российскими партнерами. Путин заявил о планах России и Казахстана продвигать идеи развития искусственного интеллекта на международных площадках.