Tекст: Валерия Городецкая

Официальные переговоры прошли в рамках визита делегации молодежного крыла партии во Вьетнам, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По итогам двусторонней встречи с первым секретарем Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина Буй Куанг Хуэем стороны подписали соглашение, направленное на развитие международных связей, обмен опытом и реализацию совместных проектов. В церемонии принял участие замминистра внутренних дел России Игорь Зубов.

«Подписанное соглашение – важный шаг в развитии сотрудничества между молодежными организациями наших стран. Уверен, оно откроет новые возможности для обмена опытом, реализации совместных инициатив и общения молодежи России и Вьетнама. Нас объединяют уважение к истории своих стран и стремление воспитывать активное, ответственное поколение», – заявил Демидов.

Кроме того, состоялась встреча представителей организации с замминистра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг. Стороны обсудили перспективы двустороннего молодежного сотрудничества и поддержку совместных инициатив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД России Андрей Лямин заявил о выходе молодежных связей между Россией и АСЕАН на качественно новый уровень.

В сентябре председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с президентом Вьетнама То Ламом.

В январе «Молодая Гвардия Единой России» запустила программу адресного наставничества для студентов-ветеранов СВО.