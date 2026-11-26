Мантуров: Товарооборот России и Таджикистана превысит 2 млрд долларов

Tекст: Ольга Иванова

«За последние пять лет товарооборот вырос более чем в два раза. В текущем году положительная тенденция продолжается – рассчитываем по итогам года преодолеть рубеж в 2 млрд долларов», – заявил Мантуров в ходе встречи с первым заместителем премьер-министра Таджикистана Хокимом Холикзода.

В ходе встречи обсуждались приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе промышленная кооперация и создание совместного индустриального парка, передает сайт правительства России.

По словам первого вице-премьера, нормативная база для реализации этого проекта сформирована. В текущем году парламент Таджикистана ратифицировал инвестиционное соглашение о создании индустриального парка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Таджикистан пригласил иностранных инвесторов к освоению участков с запасами стратегических металлов.

В тот же день глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о готовности Москвы и далее развивать взаимодействие с таджикистанскими партнерами.

В прошлом году товарооборот между Россией и Таджикистаном увеличился почти на 20%.