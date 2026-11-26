Захарова: Сообщения о планах России разместить ядерное оружие в космосе абсурдны

Tекст: Денис Тельманов

По словам Захаровой, инсинуации западных СМИ не имеют ничего общего с действительностью, передает РИА «Новости». «Вновь заявляем, что абсурдные домыслы в отношении деятельности России в космическом пространстве не имеют ничего общего с действительностью и призваны оправдать деструктивные шаги ФРГ по размещению в космосе собственного оружия, а также выделение на эти цели многомиллиардного финансирования», – заявила она.

Представитель МИД подчеркнула, что действия России по освоению космоса осуществляются в полном соответствии с международными обязательствами, исключительно в мирных целях и не угрожают другим государствам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова министра ВВС США Троя Менка доказательством планов Вашингтона по размещению вооружений в космическом пространстве.

В июле она раскритиковала планы Токио по возможному обретению ядерного арсенала.

В июне Россия пообещала ответить на снятие Финляндией запрета на размещение ядерного оружия.