Tекст: Денис Тельманов

Суд установил, что с февраля по июль 2023 года фигуранты входили в организованную группу. Желая получить материальную выгоду, они предоставляли организаторам необходимые документы, логины и пароли от учетных записей на «Госуслугах», фотографии паспортов и банковские справки, сообщила пресс-служба в Max.

Также они обращались в органы миграционного учета и получали приглашения на въезд в Россию иностранцев, с которыми не были знакомы. За это они получали вознаграждение.

В результате был организован незаконный въезд 67 граждан Сирии. В зависимости от роли подсудимым назначили от двух лет лишения свободы условно до трех лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд в Саратовской области вынес приговор 33 участникам банды за организацию незаконного въезда в Россию 6 тыс. мигрантов.

В прошлом году УФСБ по Краснодарскому краю сообщило о выявлении преступной группы по легализации сотен мигрантов.