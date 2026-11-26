Tекст: Валерия Городецкая

За последние годы Дальний Восток из энергоизбыточного региона, превратился в энергодефицитный, рассказал Сладкевич изданию «Губерния Онлайн». По его словам, развитие промышленности и электрификация БАМа увеличивают потребление быстрее, чем вводятся новые генерирующие мощности.

«Сложившийся в ДФО энергодефицит формирует потребность в строительстве новых электростанций. Возведение и запуск новых ГЭС позволит избежать дефицита электроэнергии, повысит надежность энергоснабжения в регионе, обеспечит возможность сохранения темпов развития региона и его инфраструктуры, а также даст возможность более эффективно бороться с паводками», – отметил Сладкевич.

Нижне-Ниманскую ГЭС планируют построить в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, в нескольких километрах от станции Алонка БАМа. Она станет первой гидроэлектростанцией в регионе, даст дополнительные регулирующие мощности и поможет обеспечить электрификацию железной дороги.

Важной задачей станции, по слвам эксперта, станет сдерживание паводков. Ниман – самый мощный приток Буреи, и новое водохранилище позволит накапливать значительный объем воды, поступающей во время паводков в Бурейское водохранилище. Это поможет сократить или исключить сбросы через водосбросные сооружения Бурейской ГЭС, сохранив воду для последующей выработки электричества.

Сладкевич пояснил, что для рек бассейна Амура характерно преобладание дождевого стока. Сильные осадки связаны с тихоокеанскими циклонами и тайфунами, а водохранилища позволяют регулировать поступление воды и снижать ущерб от наводнений.

«Говорить о том, что полностью сможем спастись от наводнений на Амуре, сложно, тяжело. Но мы можем уменьшить последствия наводнения: сдержать волну с помощью плотины, чтобы Амур успокоился, и потом спокойно сработать эту воду, т.е. использовать ее для выработки электричества, постепенно снижая уровень водохранилища», – подчеркнул эксперт.

В качестве примера он привел Зейскую ГЭС. По данным многолетних наблюдений, приток воды по Зее может достигать 10–12 тыс. и даже 16 тыс. кубометров в секунду. При этом, по словам Сладкевича, станция сдерживает паводок и пропускает не более 3,5 тыс. кубометров в секунду в соответствии с правилами использования водохранилища и гидрологической обстановкой.

Помимо энергетического и противопаводкового эффекта, строительство ГЭС способствует развитию экономики, отметил специалист. По его оценке, возведение одного такого объекта обеспечивает 5–7 тыс. рабочих мест на протяжении 7–10 лет. Одновременно ускорится развитие дорог, линий электропередач, населенных пунктов и энергоемких производств.

Сладкевич добавил, что гидроэлектростанции требуют значительных первоначальных вложений, но используют возобновляемый источник энергии и не расходуют ископаемое топливо. По его словам, себестоимость выработки электричества на ГЭС на порядок ниже, чем на тепловых станциях.

Президент Владимир Путин включил Нижне-Ниманскую ГЭС в перечень поручений как обязательный к реализации проект. Правительство должно представить доклад о мерах по ее строительству до 1 декабря 2027 года, а затем отчитываться ежегодно.

Как сообщил министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков, реализовать проект планируется к 2037 году. Кроме того, на 2028 год намечены реконструкция подстанции 500 кВ «Комсомольская» и строительство линии электропередачи 500 кВ «Хабаровская – Комсомольская».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин поручил принять меры по созданию объектов электроэнергетической инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе, включая строительство пяти гидроэлектростанций.

Ученый Алексей Анпилогов отметил актуальность проектов гидрогенерации в связи с возможным возведением на восточных рубежах страны центров обработки данных.