Минобороны Южной Кореи призвало расширить каналы связи с Россией

Tекст: Ольга Иванова

«Каналы связи с Россией имеются, однако, полагаю, их необходимо больше… В сложившейся ситуации определенно необходимы усилия по снижению напряженности», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap слова Кан Син Чхоля.

Заявление прозвучало на фоне недавних полетов российских военных самолетов в односторонне установленной опознавательной зоне ПВО Южной Кореи (KADIZ). Москва эту зону не признает.

Во вторник южнокорейские военные объявляли тревогу на острове Уллындо и поднимали истребители из-за приближения российской авиации. Самолеты не нарушили воздушное пространство республики и покинули зону над Японским морем.

Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило сожаление Москве по дипломатическим каналам и призвало не допускать повторения подобных инцидентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Южной Кореи Кан Син Чхоль призвал снизить напряженность в отношениях с Россией.

Во вторник министерство обороны республики выразило протест российскому военному атташе Николаю Марченко в связи с пролетом авиации.

Местные власти по ошибке объявили эвакуацию на острове Уллындо.