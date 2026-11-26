Tекст: Денис Тельманов

Концерт российских артистов с участием Долиной прошел в Пхеньянском оперном театре и был приурочен к заседанию межправительственной комиссии, передает РИА «Новости». Мероприятие посетил лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу.

«Лариса Александровна сейчас в КНДР. Серьезное политическое событие, серьезный уровень торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Состоялся и отдельный прием», – заявил Пудовкин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минприроды России сообщило о проведении заседания межправительственной комиссии в Пхеньяне с 25 по 27 ноября.

В воскресенье лидер КНДР Ким Чен Ын впервые более чем за 30 лет лично принял верительные грамоты у глав дипломатических миссий и российского посла.

В начале месяца народная артистка России Лариса Долина заявила о временной приостановке концертной деятельности для восстановления сил.