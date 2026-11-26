Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Казахстан рассматривает проект создания атомной электростанции в партнерстве с Россией как основу долгосрочной энергобезопасности, передает РИА «Новости».

«Рассматриваем этот проект как критически важный с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности страны. Кроме того, этот проект поможет сформировать новую высокотехнологичную отрасль», – сказал Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что в стране принято стратегическое решение о строительстве нескольких атомных электростанций. Политик озвучил эту оценку в четверг в ходе совместного с президентом России Владимиром Путиным участия в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество в области передовых технологий одним из ключевых направлений стратегического партнерства с Россией.

В среду казахстанский лидер заявил о намерении республики перенимать российский опыт в сфере цифровизации и кибербезопасности.

В мае глава государства поблагодарил президента России Владимира Путина за соглашение о строительстве атомной электростанции.