Новак и глава Минэнерго Турции Байрактар обсудили строительство АЭС «Аккую»

Tекст: Денис Тельманов

Встреча политиков состоялась в Стамбуле, передает РИА «Новости». «Мы провели всеобъемлющие консультации с вице-премьером России Александром Новаком, обсудив актуальное состояние сотрудничества в энергетике. Мы оценили совместную работу в предстоящий период, обсудили достигнутый на АЭС «Аккую» этап и ход сотрудничества между странами в сфере природного газа», – заявил Байрактар.

По его словам, Анкара намерена поддерживать энергетический диалог с Москвой, фокусируясь на продвижении стратегических проектов и предпринимая новые шаги на основе взаимной выгоды.

В рамках визита в Турцию Новак также принял участие в открытии российско-турецкого завода по производству малеинового ангидрида. В пятницу ожидается заседание межправительственной комиссии двух стран, которое пройдет одновременно с бизнес-форумом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак сообщил о намерении России провести всестороннюю «сверку часов» по двусторонней повестке с Турцией.

В начале месяца генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о готовности к физическому пуску первого энергоблока атомной электростанции «Аккую» в Турции.