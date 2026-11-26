Лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать проект семилетнего бюджета объединения на 2028–2034 годы по итогам первого раунда обсуждений, передает РИА «Новости». «Мы только что завершили первый раунд обсуждений моего предложения по следующему долгосрочному бюджету ЕС. Лидеры выслушали позиции друг друга», – написал Кошта в соцсети.
Он добавил, что общие переговоры участников саммита временно прерываются. Дальнейшие консультации председатель Евросовета проведет с отдельными группами государств. О достижении каких-либо предварительных договоренностей на стартовом этапе Кошта не сообщил.
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