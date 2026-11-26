Филимонов: Всероссийский Дед Мороз впервые отправится в турне по Африке

Tекст: Валерия Городецкая

Маршрут главного зимнего волшебника охватит восемь государств: Конго, Замбию, Танзанию, Эфиопию, Египет, Тунис, Марокко и Мадагаскар, который станет финальной точкой путешествия, сообщает губернатор в Max.

В каждой стране Дед Мороз познакомит местных жителей с российскими новогодними традициями, встретится с детьми и вручит им подарки. Праздничные мероприятия пройдут в посольствах России и Русских домах.

Проект реализуется при поддержке МИД России, Россотрудничества и его зарубежных представительств. По словам Филимонова, это поможет продвигать туристический бренд Вологодской области на международном уровне, знакомить жителей других стран с русской культурой и укреплять культурно-гуманитарные связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца поезд Деда Мороза отправился в шестое новогоднее путешествие по городам России из Великого Устюга.

В конце прошлого года всероссийский Дед Мороз поздравил жителей России с наступающим 2026 годом.

В 2024 году он предложил сомневающимся в его существовании приехать в гости в Великий Устюг.