Президент Эстонии Мадизе призвала оставить открытой границу с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства отметила, что в республике проживает немало русскоговорящих людей, родственники которых находятся в России. Мадизе подчеркнула необходимость обеспечить возможность беспрепятственного передвижения между двумя государствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

«Было бы человечно сохранить для них такую возможность, поскольку на другой стороне у них живет супруг или ребенок, которые не могут переехать в Эстонию», – заявила президент Эстонии.

Она также добавила, что открытая граница необходима дипломатам – как эстонским, так и представителям других стран, включая Финляндию.

«Мне бы очень хотелось, чтобы эстонские политики умели мыслить по-государственному, противостоять давлению, которое подталкивает их к ошибкам, и принимать взвешенные решения. Я очень прошу правительство найти решения, которые действительно будут работать», – подчеркнула Мадизе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытие эстонской границы болезненным ударом по самой Эстонии.

В тот же день правительство Эстонии отказалось продлевать часы работы пограничных пунктов до их полного закрытия.

В среду премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал власти Эстонии за поспешное принятие решения о закрытии границы с Россией в предвыборный период.