Tекст: Валерия Городецкая

«Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще всё перестаtт работать. Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах», – подчеркнул глава государства. Текст выступления опубликован на сайте Кремля.

Путин напомнил, что уход иностранных партнеров уже поставил российские предприятия в непростое положение. При этом искусственный интеллект становится все эффективнее, а его применение – все более необходимым.

«И мы никогда не должны позволить никому – и сами себе, – чтобы эти новации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны», – заявил президент.

Отдельно он обратил внимание на явление подсознательного обучения. По словам Путина, в этом году ученые подтвердили, что одна языковая модель способна через данные передавать собственные особенности и предпочтения другой модели с похожей архитектурой.

«Что, безусловно, подтверждает: если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно «подсказывает» эти самые ценности миллионам пользователей, миллионам людей, формирует их сознание и ценностный код», – сказал глава государства.

В связи с этим Путин подчеркнул, что Россия должна самостоятельно определять требования к своим фундаментальным моделям искусственного интеллекта.

«Нам надо самим определять требования к безопасности, качеству и поведению собственных фундаментальных моделей. Для этого у нас есть соответствующие компетенции», – отметил президент.

Он добавил, что исследователи из отечественных компаний, научных институтов и вузов входят в число самых цитируемых ученых мира в сфере ИИ. По оценке Путина, интеллектуальные возможности российских специалистов полностью конкурентоспособны, хотя некоторые другие страны вкладывают в эти технологии значительно больше средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг робот Грин рассказал Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о расширении своих физических возможностей.

Лидеры осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий ИИ на полях конференции.

В среду Путин назвал Токаева главным гостем пленарного заседания конференции.