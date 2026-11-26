МИД: Россия готова выстраивать партнерство с новым руководством Сербии

Tекст: Денис Тельманов

Россия готова развивать партнерство с опорой на исторические и духовные связи двух стран, реализовывать проекты в экономике и культуре, а также координировать шаги на международной арене, в том числе по защите прав косовских сербов, передает РИА «Новости» слова Захаровой.

«Мы рассчитываем на встречный конструктивный настрой формирующегося руководства Сербии. А в настрое сербского народа я даже не сомневаюсь», – сказала она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова призвала вернуться к переговорам с Сербией по газовому контракту после формирования там органов государственной власти.

В прошлом месяце Мария Захарова выразила надежду на продолжение курса Белграда на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Москвой после парламентских выборов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о надежде Кремля на конструктивные отношения с новыми властями Сербии.