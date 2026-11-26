МВД: Россиянам не следует сообщать посторонним коды из СМС и банковские данные

Tекст: Денис Тельманов

Россиянам не следует сообщать неизвестным коды из СМС, банковские реквизиты и данные документов, поскольку этой информацией могут воспользоваться злоумышленники, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

«Коды из СМС нельзя сообщать никому – ни по телефону, ни в чате, ни «для проверки», – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве предостерегли от передачи посторонним паролей от интернет-банка, CVC-кода, а также фотографий, серии и номера паспорта, ИНН и СНИЛС.

Специалисты также посоветовали не публиковать в открытом доступе номера телефонов близких, адреса, точное местоположение и планы поездок.

Если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, банка или портала госуслуг и запрашивает конфиденциальные сведения, следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МВД сообщило о необходимости немедленно прекращать общение с неизвестными при упоминании ими легкого заработка.

В начале месяца в министерстве посоветовали сразу завершать контакт с предлагающими передать им банковские карты.

В прошлом месяце начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин призвал граждан не вступать в беседы с телефонными мошенниками.