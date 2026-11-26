Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня около 14:00 несколько беспилотников иранского происхождения атаковали кувейтские военные объекты. Среди них была станция обнаружения средств противовоздушной обороны, на которой работали два итальянских техника компании Rheinmetall Italia. Произошел мощный взрыв, и, к сожалению, по поступающей из Кувейта информации, оба наших соотечественника погибли», – цитирует Таяни РИА «Новости».

По его словам, посольство Италии в Кувейте незамедлительно приступило к проверке информации и выполнению необходимых процедур. Таяни также сообщил, что в результате атаки получили ранения гражданин Пакистана и капитан армии Кувейта.

В четверг минобороны Кувейта сообщило о четырех пострадавших в результате перехвата БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в результате удара Ирана по объекту китайской компании на севере Кувейта погиб как минимум один человек.