Tекст: Валерия Городецкая

Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе сервиса «Алиса AI», передает РИА «Новости» со ссылкой на данные детектора отслеживания сбоев Detector404.

В частности, пользователи сообщают как об общем сбое, так и о неполадках самого сервиса. Сбои начались около 17:00, за сутки количество обращений превысило 560, а за последний час составило более 500 жалоб.

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей Петербурга (5%), Новосибирской области, Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа (по 4%), а также Ленинградской области (3%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в работе системы умного дома «Яндекса» произошел сбой.

В середине месяца жители России столкнулись с неполадками в работе чат-бота Claude AI.

В прошлом месяце атаки беспилотников на дата-центры «Яндекса» вызвали сбои в работе голосового помощника «Алиса».