Telegraf: Тело гражданки России со следами побоев обнаружили в Белграде

Tекст: Ольга Иванова

В одной из квартир Белграда обнаружено тело гражданки России, на лице и руках которой зафиксированы кровоподтеки. Информацию об инциденте передали в полицию сотрудники прибывшей на место бригады скорой помощи, передает ТАСС со ссылкой на портал Telegraf.

Устанавливать точную причину гибели девушки будут специалисты в рамках судебно-медицинской экспертизы. Согласно предварительным данным, погибшая находилась в гостях у своего знакомого, который также имеет гражданство России.

Мужчину уже доставили в местное отделение полиции для выяснения обстоятельств и дачи показаний. Информация об обнаружении тела передана в компетентные органы, о случившемся официально уведомили прокуратуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца причиной смерти 20-летней гражданки России на сербском курорте Златибор назвали падение с балкона.

В августе суд в Белграде на 30 суток арестовал гражданина Турции, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Петербурга Людмилы Турковой.