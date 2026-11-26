Замглавы МИД Борисенко и посол Ирана Джалали обсудили ближневосточный кризис

Tекст: Ольга Иванова

Стороны обсудили актуальную региональную проблематику в контексте кризисной ситуации на Ближнем Востоке, передает МИД России. В ведомстве подчеркнули, что кризис был спровоцирован американо-израильской агрессией против Ирана.

Встреча состоялась по просьбе иранского посла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудили пути урегулирования кризисной ситуации на Ближнем Востоке.

В начале месяца президент Владимир Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи затронул развитие двустороннего сотрудничества и обстановку на Ближнем Востоке.

В прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора обсудили пути деэскалации напряженности между США и Ираном.