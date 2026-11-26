В Дании задержали 18-летнего мужчину за доступ к данным 11 тыс. человек

Tекст: Валерия Городецкая

Обвинения в неправомерном доступе к центральному реестру физических лиц 18-летнему мужчине предъявили во вторник, 24 ноября. Ему удалось достать 11 тыс. номеров реестра, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Восточной Ютландии.

Сама утечка произошла 23 ноября. На следующий день следователи установили личность подозреваемого – он живет с родителями в небольшом городке близ Орхуса. Молодого человека задержали и предъявили обвинения на месте.

В доме обвиняемого провели обыск. Полиция изъяла компьютеры и телефон, расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство исследований, образования и цифровизации Дании сообщило об утечке данных 11 тыс. человек из центрального реестра физических лиц страны.

В прошлом месяце во Франции задержали троих несовершеннолетних по подозрению в управлении ресурсами для продажи украденных данных.

Тогда же в Дании зафиксировали утечку персональных данных 8,8 млн человек из Центрального реестра физических лиц.