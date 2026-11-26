Tекст: Ольга Иванова

По его словам, правительство Йемена высоко ценит усилия России по восстановлению стабильности и мира в регионе вместе с Советом Безопасности ООН, сообщает РИА «Новости».

Дипломат отметил стремление Йемена к восстановлению целостности государства и обеспечению того, чтобы правительство было единственным его представителем в регионе. Он также заверил, что правительство сможет обеспечить безопасность морского судоходства, включая Баб-эль-Мандебский пролив.

Посол призвал международное сообщество поддержать правительство Йемена для восстановления контроля над страной во всех отношениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине ноября Москва и Эр-Рияд обсудили конфликт вокруг Йемена.

В сентябре российская сторона выразила обеспокоенность обострением ситуации в Йемене.

В мае руководство Йемена рассказало о расчете на помощь России в восстановлении страны.