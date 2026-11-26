Tекст: Денис Тельманов

«Нефтеперерабатывающий завод в Джизане подвергся атаке со стороны террористического ополчения хуситов», – цитирует аль-Малики РИА «Новости».

Представитель коалиции предупредил о жестком военном ответе на нападения на мирных жителей и гражданские объекты королевства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил об атаке хуситов на порты Джидда и Джизан в Саудовской Аравии.

В среду Анкара решительно осудила удар йеменского движения по финансовому центру имени короля Абдаллы в Эр-Рияде.

В тот же день саудовская коалиция нанесла удары по объектам в йеменском порту Ходейда.