Захарова: Предложение Дании не выдавать визы россиянам является неонацизмом

Tекст: Ольга Иванова

Она отметила, что инициатива Дании призвать страны Евросоюза к прекращению выдачи туристических виз россиянам и отказу от признания небиометрических загранпаспортов не стала сюрпризом для Москвы, передает РИА «Новости».

«С учетом проведения Данией резко враждебной политики в отношении России с начала специальной военной операции, упомянутая инициатива не вызывает, конечно, у нас никакого удивления», – заявила Захарова.

По ее словам, Копенгаген давно шел к такому открытому шагу, до этого исподтишка применяя различные ограничительные меры. Дипломат подчеркнула, что российское ведомство рассматривает подобные действия как проявление оголтелой русофобии, возведенной до уровня неонацизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ограничения для российских спортсменов проявлением дикой ненависти по национальному признаку.

В субботу Дания предложила странам ЕС приостановить выдачу туристических виз россиянам.

В начале месяца Мария Захарова охарактеризовала как неонацизм решение властей Канады не выдавать визы российским хоккеистам.