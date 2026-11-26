Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Россия расценивает действия Таллина, который предоставляет воздушное пространство для ударов по северо-западным регионам России, как поддержку террористических актов киевского режима, передает РИА «Новости».

«Пролеты дронов через Эстонию, как и через целый ряд ее соседей, для атак на северо-запад России фиксировались объективно и доказательно уже не раз, говорили мы об этом неоднократно и в этом зале. Рассматриваем эти действия Эстонии как соучастие в терроризме, осуществляемом киевским руководством», – заявил Полянский на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник временного поверенного в делах Эстонии вызвали в Министерство иностранных дел России.

Летом официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила готовность властей Эстонии координировать украинские удары по Петербургу как соучастие в терроризме.

В мае Полянский заявил об открытии воздушных коридоров в Европе для нацеленных на страну беспилотников.