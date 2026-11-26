Tекст: Валерия Городецкая

«Вы думаете, мы не найдем противоядия против подобных действий со стороны НАТО и ЕС? Разумеется, найдем, вот только оно может оказаться для вас неожиданно болезненным и обескураживающим. Хотите проверить? Продолжайте в том же духе, но тогда пеняйте на себя», – цитирует РИА «Новости» заявление Полянского на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, Киев не способен в одиночку атаковать беспилотниками российские суда в Балтийском и Средиземном морях. Полянский отметил, что ВСУ получают серьезную техническую поддержку от стран НАТО, где производятся эти аппараты. Атаки осуществляются с территорий других стран с навигационным сопровождением и наведением на цели.

Дипломат напомнил, что Владимир Зеленский не стал отрицать приказ об атаке морскими беспилотниками в ночь на 22 ноября на российские суда в ливийском порту Бенгази, в результате которой погибли два военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии. Полянский подчеркнул, что Москва ранее предупреждала Анкару и Афины о том, что пожар распространится на все Средиземное море, если они не «осадят террористическую группировку, засевшую в Киеве». Он добавил, что страны НАТО и ЕС не находят в себе решимости осудить эту «опаснейшую эскалацию».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Ливия сформировали совместную следственную комиссию для изучения обстоятельств украинского нападения на порт Бенгази.

В понедельник в ливийском порту Бенгази морские беспилотники атаковали российские суда.

На прошлой неделе Полянский заявил об ответе Зеленского на саммит в Шэньчжэне ударами по Крымскому мосту.