В Краснодарском крае запретили продажу вейпов с марта 2027 года

Tекст: Денис Тельманов

«В Краснодарском крае запретили продажу вейпов. Одним из ключевых вопросов 91-й сессии стал законопроект о запрете на Кубани розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. По итогам голосования депутаты приняли краевой закон сразу в двух чтениях. В силу он вступит 1 марта 2027 года», – цитирует РИА «Новости» сообщение заксобрания региона.

Отмечается, что законопроект всесторонне обсуждался с общественностью, предпринимателями, федеральными и краевыми органами власти, курирующими охрану здоровья населения, образовательный процесс и реализацию молодежной политики.

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко сообщил о многочисленных обращениях граждан, которые высказывали доводы о необходимости запрета продажи вейпов. Он добавил, что статистика доказывает: так называемое «парение» оказалось вовсе не таким безвредным, как его представляли ранее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Государственный совет Крыма принял законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним на территории республики.

В среду депутаты Мурманской областной думы приняли закон о запрете розничной продажи вейпов в регионе с 1 марта 2027 года.

В субботу законодательные органы почти 40 субъектов России утвердили полный отказ от розничной реализации электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним с весны 2027 года.