Новак принял участие в открытии завода в Турции

Tекст: Ольга Иванова

Производство малеинового ангидрида рассчитано на выпуск 50 тыс. тонн продукции в год, сообщает правительство России в Max. Отмечается, что проектный объем годовой выработки электроэнергии составляет 127,3 млн кВт·ч.

По словам Новака, реализация проекта стала возможной благодаря курсу на долгосрочное сотрудничество, который проводят президенты России и Турции.

«Открытие производства способствует укреплению российско-турецких связей в промышленной и технологической сферах, создает основу для новых совместных проектов в области глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», – подчеркнул Новак.

В ходе визита вице-премьер также провел встречи с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом и министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром, обсудив перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере и ТЭК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Новак сообщил о намерении России провести всестороннюю «сверку часов» на предстоящем заседании межправительственной комиссии с Турцией.

В среду вице-премьер заявил о защищенности всех российских НПЗ от атак беспилотников.

В прошлом месяце он рассказал о готовности Москвы возобновить экспорт природного газа в Европу.