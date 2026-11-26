Tекст: Валерия Городецкая

«В отличие от Дании и других государств Европейского союза, вставших на путь вот этого самого неонацистского разделения людей, Россия не намерена закрываться и самоизолироваться. Мы останемся открытой, гостеприимной страной», – цитирует РИА «Новости» заявление Захаровой на брифинге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД Дании объявил о планах сократить количество выдаваемых россиянам виз для несрочных поездок.

В прошлом месяце Захарова пообещала не закрывать въезд в Россию гостям с добрыми намерениями.

В сентябре она исключила диалог с исповедующими русофобию странами.