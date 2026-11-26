Tекст: Денис Тельманов

Производственная деятельность завода была остановлена после атаки в сентябре, и коллектив вел восстановительные работы. Новая атака пришлась на этап этих мероприятий, что повлекло последствия для инфраструктуры, сообщает ООО «Славянск ЭКО» в Max.

В результате атаки БПЛА 26 ноября значительные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти, разрушены парки хранения темных нефтепродуктов, поврежден трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции, а также пробиты резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы.

На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания, а повреждения резервуаров привели к розливу нефти. В настоящий момент основные усилия направлены на ликвидацию последствий и стабилизацию обстановки на объекте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб Краснодарского края сообщил о четырех пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в Славянском районе.

В понедельник губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о временном прекращении деятельности Новошахтинского завода нефтепродуктов из-за массированного удара украинских беспилотников и ракет.

В августе прошлого года на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника вспыхнул пожар.