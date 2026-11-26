Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, российская сторона в обозримом будущем не видит возможностей для обсуждения вопросов евразийской безопасности с западноевропейскими странами, передает РИА «Новости».

«Перспективы реального диалога с Западной Европой и вот с этим всем вот «натовско-еэсовским» сообществом по-прежнему не просматриваются, поскольку их политики стремятся выстраивать систему безопасности даже не ради себя, а просто открыто против нашей страны», – сказала Захарова на брифинге.

Она также добавила, что смысл подобной системы безопасности для европейских политиков остается непонятным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ Еврокомиссии от двусторонних консультаций по безопасности Европы.

В прошлую пятницу представитель дипломатического ведомства заявила о неготовности европейских стран стать полноценными участниками мирного процесса на Украине.