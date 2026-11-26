Финляндия решила продлить на два года позволяющий не принимать мигрантов закон

Tекст: Ольга Иванова

Срок действия закона о безопасности границ, который помогает Финляндии бороться с нелегальной миграцией, будет продлен на два года – до 31 декабря 2028 года, говорится в сообщении на сайте МВД Финляндии. Президент страны должен утвердить предложение правительства в пятницу.

Закон устанавливает условия, при которых правительство может ограничить прием заявлений о международной защите на ограниченном участке национальной границы Финляндии и в ее непосредственной близости. Его применение требует отдельного решения правительства и допускается только в том случае, если иные средства недостаточны для защиты суверенитета или национальной безопасности Финляндии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе финский парламент одобрил продление пока ни разу не применявшегося закона о выдворении беженцев на границе с Россией до конца 2028 года.

В сентябре кабмин Финляндии инициировал продление этого закона.

В мае МВД Финляндии представило проект закона о продлении временных ограничений на въезд из России из соображений безопасности.