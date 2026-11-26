Суд приговорил двоих жителей Кубани к срокам до 15 лет за поджоги вышек связи

Tекст: Денис Тельманов

В июне 2024 года Тхакахов согласился на предложение неизвестного за деньги совершать поджоги базовых станций сотовой связи в Краснодаре. За каждый эпизод ему обещали 25 тыс. рублей. В результате поджога станции в поселке Лорис вышло из строя оборудование, что привело к нарушению работы связи в Краснодаре и Динском районе, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Max.

Позже Тхакахов привлек к преступлениям Карабугаева. Вместе они подожгли оборудование станции в поселке Колосистом, сняв свои действия на видео. Общий ущерб от двух диверсий превысил 1,2 млн рублей.

Оплату за поджоги осужденные получали в криптовалюте, которую обменивали на рубли и переводили на банковские карты. Всего им удалось легализовать более 38 тыс. рублей. Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд назначил Тхакахову 15 лет лишения свободы со штрафом 80 тыс. рублей, а Карабугаеву – 13 лет лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иркутский областной суд приговорил жителя Братска к 13 годам лишения свободы за поджог базовой станции сотовой связи.

В прошлую пятницу Тверской областной суд назначил местному жителю почти восемь лет колонии за аналогичное преступление.

В начале месяца суд в Башкирии осудил студента на 16 с половиной годам лишения свободы за диверсии на объектах связи.