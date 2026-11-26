Лыжник Сергей Волков вошел в заявку на этап Кубка мира в финской Руке

Tекст: Ольга Иванова

Волков включен в заявку на первый этап Кубка мира сезона-2026/27 на финском горнолыжном курорте Рука, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию лыжных гонок России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду финское издание Ilta-Sanomat сообщило о допуске Натальи Терентьевой, Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева к гонкам первого этапа Кубка мира в Финляндии.

Представитель оргкомитета соревнований Терье Лунд подтвердил регистрацию российских лыжников для участия во втором этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме.

Во вторник норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Сергея Волкова единственным представителем России на этапе в Тронхейме из-за ограничений на въезд.