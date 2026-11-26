Глава государства принимает участие в мероприятии вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Москву, передает РИА «Новости». В среду вечером лидеры России и Казахстана провели переговоры в Кремле.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал беседу плодотворной и отметил, что общение завершилось далеко за полночь.
Ожидается, что Путин и Токаев проведут брифинг-сессию для погружения в мир ИИ, после чего главы государств выступят на пленарном заседании конференции.
Песков подчеркивал, что в рамках конференции Сбера президент пообщается с молодыми талантами, добившимися успехов в сфере искусственного интеллекта.
Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) проходит в Москве 26–28 ноября. Путин традиционно каждый год принимает участие в мероприятии, и, по словам Пескова, в этом году конференция будет еще более интересной, чем обычно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева главным гостем пленарного заседания организованной Сбербанком конференции по искусственному интеллекту.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в Международной конференции AI Journey 2026.
Лидеры России и Казахстана запланировали продолжить переговоры на полях форума по искусственному интеллекту после вечерней встречи в Кремле.