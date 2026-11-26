Болгария отказалась выделять средства на военную помощь Украине

Болгария отказалась финансировать военную поддержку Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Власти Болгарии не станут давать деньги на военную помощь Киеву, передает ТАСС.

«И в 2025, и в 2026 году они сказали «нет» и не входят в число стран, оказывающих финансовую помощь. А вот два болгарских правительства подтвердили участие нашей страны в финансовой поддержке, и мы до сих пор являлись гарантами двух кредитов по 45 млрд евро и выплачиваем по ним проценты в рамках общего европейского бюджета», – отметил Радев на внеочередном саммите Евросоюза.

Глава правительства добавил, что Евросоюз рассматривает запрос на новый кредит для Киева на сумму 45 млрд евро, из которых 25 млрд предназначены на военные нужды, а 20 млрд – на бюджетную поддержку. София готова участвовать только в невоенной части при условии, что средства гарантированно направят в районы Украины с компактным проживанием исторической болгарской диаспоры, насчитывающей более 300 тыс. человек.

Кроме того, премьер-министр сообщил об отказе поддерживать 22-й пакет санкций против России, включающий запрет на выдачу виз российским спортсменам. Политик подчеркнул недопустимость подобной политизации спорта и культурных мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отсутствии у государства достаточных средств для оказания финансовой поддержки Украине.

В прошлом месяце правительство республики отказалось оплачивать поставки нового вооружения Киеву через Европейский фонд мира.

Летом София сообщила о нежелании присоединяться к объединению оказывающих помощь Киеву государств.