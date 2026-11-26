Человекоподобный робот «Сбера» Юни выступил на льду вместе с Анной Щербаковой

Tекст: Валерия Городецкая

В основу постановки легла сказка «Царевна-лягушка», сообщает Сбер в Max. Новое технологичное прочтение произведения было создано совместно с хореографом Ильей Авербухом и музыкантом Петром Дрангой в честь 185-летия банка.

Разработчики отметили, что за движениями робота стоит масштабная работа инженеров. Юни научился сохранять устойчивость на скользкой поверхности и выполнять танцевальные комбинации.

В компании подчеркнули, что освоение сложных движений помогает роботам учиться взаимодействовать с людьми и адаптироваться к окружающему миру. Это приближает их к тому, чтобы стать помощниками в повседневной жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта на полях конференции «Сбера» AI Journey 2026.

В среду Путин сообщил об участии Токаева в качестве главного гостя пленарного заседания этого мероприятия.

Во вторник глава российского государства поручил правительству и Сбербанку разработать цифровую платформу с применением искусственного интеллекта для подготовки документов по развитию малых городов и сельских поселений.