Глава МИД Лавров сообщил о планах посетить ХМАО в 2027 году

Tекст: Валерия Городецкая

В четверг в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России состоялась презентация инвестиционного, экономического и туристического потенциала региона. Выступая на мероприятии, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что был в Ханты-Мансийске лишь однажды в 2007 году, передает РИА «Новости».

«Сегодня я обещал Руслану Николаевичу, что обязательно приеду в следующем году», – сказал Лавров, обращаясь к руководителю региона Руслану Кухаруку.

Министр иностранных дел добавил, что тесное сотрудничество дипломатического ведомства с субъектом обязательно будет продолжено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о планах Сергея Лаврова посетить Катар.

В среду глава МИД России возложил цветы к Вечному огню в Гомеле.