Tекст: Денис Тельманов

Первый законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей о распространении сведений о последствиях применения беспилотников и вооружения в условиях вооруженного конфликта или контртеррористической операции, передает РИА «Новости».

Под статью также подпадают данные о местах размещения военной техники, производстве и хранении вооружения и боеприпасов, последствиях терактов, диверсий и посягательств на жизнь государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов.

Ответственность наступает для лиц, ранее наказанных за аналогичное административное правонарушение или имеющих судимость по этой статье. Наказание варьируется от штрафа от 100 до 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Второй проект дополняет КоАП аналогичной статьей, предусматривающей штрафы для граждан от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс., для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

Иностранцам и лицам без гражданства грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей с выдворением за пределы России. Административная ответственность наступает, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Цель проектов – защита информации, распространение которой может угрожать обороноспособности государства и безопасности стратегически важных и военных объектов. Правительство России поддержало законопроекты при условии их доработки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Госдума приняла закон об ужесточении наказания за склонение несовершеннолетних к диверсиям вплоть до пожизненного срока.

Депутаты одобрили введение ответственности за несообщение о подготовке диверсий.