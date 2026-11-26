Суд арестовал москвича на 15 суток за порчу камеры по инструкции из Telegram

Tекст: Денис Тельманов

Суд арестовал на 15 суток мужчину, закрасившего черной краской камеру у входа в подъезд, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Дорогомиловский районный суд города Москвы назначил 15 суток административного ареста Эдуарду Кумыкову, признанному виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», – сообщила собеседница агентства.

Установлено, что 24 ноября Кумыков закрасил черной краской подъездную камеру городского видеонаблюдения многоквартирного жилого дома. В ходе заседания молодой человек пояснил, что выполнил задание, полученное в мессенджере Telegram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд в Москве арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро.

В августе суд назначил 14 суток административного ареста руководителю инженерной компании за демонстрацию гениталий в столичной подземке.

Летом столичная инстанция назначила семь суток ареста нетрезвому мужчине за дебош с муляжом оружия на автозаправочной станции.