Tекст: Ольга Иванова

Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Рамзау состоится 19 и 20 декабря 2026 года, пишет Sport24. К нему будут допущены российские спортсмены, если они включены в список, одобренный Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщили в спортивном офисе Рамзау, который занимается организацией турнира.

«Да, если спортсмены получили допуск от FIS, они смогут принять участие в соревнованиях в Рамзау. Мы получаем от FIS список спортсменов, которым одобрен нейтральный статус», – заявили в спортивном офисе Рамзау корреспонденту издания Владиславу Шапиро.

Там добавили, что спортсменам с одобренным FIS нейтральным статусом разрешен въезд в Австрию на период проведения соревнований, и именно такие указания по въезду получили организаторы от австрийских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Международная федерация лыжного спорта и сноуборда лишила российских лыжников Ивана Горбунова и Екатерину Шибекину права выступать в нейтральном статусе.

В воскресенье президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила о невозможности старта российских саночников с нейтральным статусом на январском этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.

В начале месяца официальный представитель соревнований в швейцарском Давосе Микаэла Ганц сообщила о допуске российских лыжников к этапу Кубка мира по лыжным гонкам.