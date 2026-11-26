Мелони: Италия не готова поддержать проект нового бюджета Евросоюза

Tекст: Денис Тельманов

«Италия приезжает сюда с дефицитом и с отказом. Хочу внести ясность: мы не готовы поставить свою подпись под бюджетом, в силу которого нам придется отдавать больше, чтобы получать меньше. Все просто, на мой взгляд, мы находимся в световых годах от достижения решения», – цитирует Мелони РИА «Новости».

По ее словам, Италия не будет подстраивать свою позицию под сроки согласования и подпишет документ только тогда, когда сочтет его справедливым.

Она отметила, что предлагаемые критерии распределения средств могут поставить страну в менее выгодное положение по сравнению с другими государствами.

«Если вы спрашиваете меня сегодня, я не настроена оптимистично», – добавила премьер, комментируя перспективы достижения соглашения.

Первоначально Еврокомиссия предложила бюджет объемом почти 2 трлн евро. Компромиссный проект председателя Евросовета Антониу Кошты предусматривает его сокращение на 204 млрд евро, до 1,78 трлн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон выразил уверенность в баталиях из-за проекта семилетнего бюджета.

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