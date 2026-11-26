Tекст: Валерия Городецкая

«Гражданские сотрудники иностранных оборонных предприятий, напрямую участвующие в осуществлении атак против Российской Федерации, не только являются законной военной целью для российских Вооруженных сил, но также могут и должны быть привлечены к уголовной ответственности», – цитирует РИА «Новости» заявление Захаровой на брифинге.

Она объяснила, что в соответствии с положениями Женевской конвенции гражданские лица теряют право на защиту по международному гуманитарному праву, если принимают непосредственное участие в боевых действиях. По ее словам, дипломатическое ведомство «никого не пугает», а лишь напоминает об ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об учете в военном планировании России действий предоставившей оружие для атаки на Крымский мост компании Destinus.

В начале месяца российские военные назвали любые войсковые подразделения на Украине законными целями.

В сентябре российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для производящих вооружение для нужд ВСУ европейских оборонных заводов.