Евростат: Германия стала единственной страной ЕС с преобладанием аренды жилья

Tекст: Денис Тельманов

Доля аренды в этой стране составила 53% против 32% в среднем по европейскому объединению, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Согласно статистике ведомства, в 2025 году 68% жителей Евросоюза проживали в собственном жилье. Самая высокая доля собственников зафиксирована в Словакии, где этот показатель достиг 94%. За ней следуют Румыния, Хорватия и Венгрия с результатами от 90% до 93%.

В остальных государствах Европы собственное жилье также более распространено, чем аренда. За Германией с наибольшей долей арендаторов следуют Австрия и Дания, где жилье снимают 46% и 42% населения соответственно.

Аналитики также подсчитали, что почти 52% европейцев проживают в частных домах, а 48% выбрали квартиры. Самая высокая доля населения в частных домах отмечена в Ирландии.

Среднее количество комнат на одного человека в Евросоюзе составило 1,7, при этом лидерами по просторности жилья стали Мальта, Бельгия, Люксембург и Нидерланды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейское статистическое агентство зафиксировало увеличение стоимости жилой недвижимости в странах Евросоюза на 61% с 2010 по 2025 год.

Ранее 8,8% населения ЕС назвали не способными обеспечить в своем жилье комфортную температуру по итогам 2025 года.

В начале месяца Евростат сообщил об опережающем росте цен на жилье по сравнению с доходами европейских домохозяйств.