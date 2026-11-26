Захарова: Заседание Совета глав субъектов России при МИД состоится 1 декабря

Tекст: Валерия Городецкая

«Первого декабря в особняке Министерства иностранных дел в Доме приемов под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится 47-е заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Она отметила, что в мероприятии будут участвовать губернаторы и представители администрации президента и федеральных органов власти.

Главной темой заседания станет развитие сотрудничества регионов России с Индией и странами Юго-Восточной Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мария Захарова сообщила о запланированных переговорах Сергея Лаврова с министром иностранных дел Перу Карлосом Эспой в Москве.

В прошлом месяце Министерство иностранных дел заявило о предстоящем участии Сергея Лаврова во встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в Атланте.