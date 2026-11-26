Лавров: Европейский «цветущий сад» начинает загнивать

Tекст: Денис Тельманов

Министр напомнил о словах главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сравнившего Европу с садом, а остальной мир – с джунглями, передает РИА «Новости».

«В этом «саду», наверное, раньше все по-настоящему «цвело», но любой цветок начинает загнивать. Там сейчас эта стадия наступила», – заявил Лавров в ходе встречи с участниками программы Фонда публичной дипломатии имени Горчакова.

Глава ведомства подчеркнул, что суть западной политики заключается в категорическом отказе учитывать интересы соседей и потенциальных партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сергей Лавров сообщил об отсутствии у России намерений вести переговоры по Украине с Европой из-за ее неприемлемых манер.

В июне глава внешнеполитического ведомства оценил текущее состояние европейских стран в контексте международных отношений.

В мае дипломат заявил о нежелании Москвы напрашиваться на диалог с европейскими партнерами.