Минобороны КНР: ВС России и Китая обсудили международную обстановку

Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы России и Китая провели стратегические консультации в формате видеоконференции, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны КНР. Стороны провели углубленный обмен мнениями по международной и региональной обстановке.

В ведомстве заявили, что вооруженные силы двух стран в дальнейшем будут укреплять коммуникацию и сотрудничество, а также совместно защищать международную и региональную безопасность и стабильность.

В ходе видеоконференции представители двух стран также обсудили вопросы дальнейшего углубления и развития отношений вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Шэнминь заявил о стремлении Народно-освободительной армии Китая укреплять стратегическое взаимодействие с Россией.

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках визита в КНР обсудил двустороннее сотрудничество с Чжан Шэнминем.

В сентябре статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева сообщила о динамичном развитии военного сотрудничества между Москвой и Пекином.